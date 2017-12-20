"السيدة الوطواط".. هكذا تعيش عجوز مع مئات الخفافيش في منزلها!

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تعيش سيدة سبعينية في الهند مع مئات الخفافيش التي تعتني بها منذ نحو 20 عاماً في منزلها، وتقضي الكثير من الوقت في رعايتها وتنظيف مخلفاتها.

وبدأ عشق السيدة شانتابين براجاباتي (73 عاماً) التي فقدت زوجها في سن مبكرة للخفافيش قبل نحو عقدين من الزمن. وفي أي يوم عادي، يمكن العثور على ما بين 500 و1000 خفاش في منزلها، بحسب موقع إنسايد إديشن.

وتقول السيدة راجاباتي: "تعيش هذه الخفافيش عادة في المنازل الطينية القديمة، ومع التطور العمراني، بدأت تنتقل إلى منزلي، لأنه المنزل الطيني الوحيد الباقي في المنطقة. في البداية، حاولت التخلص منها، لكن ذلك يعتبر بمثابة خطيئة، لذلك تركتها في المنزل".

وأضافت: "في البداية كان هناك خفاش واحد، ثم سرعان ما بدأت أعدادها تزداد بشكل تدريجيّ، وهي تقيم معي منذ سنوات طويلة، وأعمل على رعايتها والإعتناء بها. وأنا مضطرة لتنظيف المنزل بشكل يومي، وعلى الرغم من أنني أجد صعوبة في ذلك، لكنني لا أمانع".

وتحمل السيدة راجاباتي لقب السيدة الوطواط في قريتها، وتحاول في معظم الأيام أن تنام خلال النهار، بسبب الضجة التي تسببها هذه الطيور في الليل وتحرمها من النوم.