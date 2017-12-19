living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وللناس في عشق الكلاب مذاهب.. بريطانية مولعة بكلبتها أكثر من ابنها!

19
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعشق البريطانية هيلينا مولر (38 سنة) من مدينة كامبريدج شير، كلبتها لولا، أكثر من أي شيء في العالم، حتى أكثر من طفلها البالغ 6 سنوات من عمره، لذلك تكرّس حياتها من أجل إسعادها.
 
 
وتحتفل هذه الكلبة المدللة من سلالة الكوكابو، بعيد الميلاد في أحضان مالكتها هيلينا، بعدما تلقت 68 هدية مغلفة وملفوفة بورق هدايا فاخر، كلّفت مالكتها أكثر من 1300 دولار تقريباً، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.
 
ولا تبخل هيلينا على كلبتها بأي شيء تشعر أنها بحاجة إليه، وتسعى جاهدة لتأمين كل احتياجاتها.
 
 
وفي ليلة العيد، ستفتح الكلبة المدللة لولا 68 هدية، تشمل ألعاباً وملابس ولحماً مشوياً، كما سترتدي هي ومالكتها سترة متشابهة للإحتفال بالعيد.
 
 
واعترفت هيلينا بأن كلبتها لولا تملك حساباً مصرفياً خاصاً بها وتحصل على هدايا أكثر من ابنها هاري البالغ 6 سنوات.
 
وقالت: "أحب لولا أكثر من هاري. فهي لا تشتكي من الواجبات المنزلية ولا تحتج على الطعام المعدّ للعشاء". وأضافت: "منذ يوم، فوجئت بأنّني لا أملك صوراً لابني هاري، أمّا بالنسبة لصور لولا فهناك الكثير منها لدي ".
 
 
وكانت هيلينا قد تعلّمت كيفية الاهتمام بكلبتها المدللة والمحببة لولا وتربيتها، وهي تنفق حوالى 200 دولار شهرياً لشراء شامبو ومستحضرات خاصة بنظافة الكلبة وتسريحة شعرها وأزيائها. كما أنّ الكلبة لولا تتمتع بنظام غذائي خاص ووجبة جاهزة تصلها مرة شهرياً من متجر الحيوانات الأليفة المفضل لديها الذي أطلق على لولا لقب "السيدة لولا".
 
 
المصدر: موقع الدايلي ميل
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout