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فيديو يصدم الأميركيين.. ضابط يشهر سلاحه بوجه طالبة

19
DECEMBER
2017
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التقطت عدسات الكاميرا، ضابط شرطة أميركي في إحدى مدارس ولاية فلوريدا وهو يشهر مسدسا صاعقا في وجه طالبة وسط شجار وقع بين الطالبات.
 
ويظهر الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام أميركية محلية، وأثار صدمة للأميركيين، مشكلة خارج مدرسة مورغان فيتزغيرالد  الوسطى. وبدا ضابط الشرطة في صدام مع طالبة من المدرسة قبل أن تبدأ بالصراخ بشكل مفاجئ.
 
ويسمع من خلال التسجيل صوت الضابط وهو يصرخ في وجه الطالبة ويطلب منها أن تنبطح أرضا. وقد حاولت الطالبة الابتعاد عن مكان المشكلة، وبدا الضابط هو يلاحقها. وظهر هو يشهر مسدسه الصاعق في وجهها.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وواصلت الطالبة الصراخ، فيما تفاعل الطلبة الآخرون مع الحادثة، وبعد لحظات ظهر الشرطي وهو يشهر سلاحه الصاعق باتجاه الطلاب ويطلب منهم الانبطاح أرضا.
 
وحسب الضابط، فإنه كان يحاول فك مشاجرة بين الطالبات، وقد طلب من إحداهن الانبطاح على الأرض، لكنها رفضت الاستجابة حسبما نقل عنه موقع "كليك أو ديترويت".
 
وقال مسؤولون في مدينة بينيلاس بارك في فلوريدا التي شهدت الحادثة إن الطالبة قد تواجه تهمة اعتداء على سلطات تطبيق القانون، وسوء السلوك. ولا يزال التحقيق في الحادثة بشكل كامل جاريا.
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
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