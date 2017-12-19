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"الحارس رقم واحد" للصواريخ النووية يظهر في هذا الفيديو

19
DECEMBER
2017
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حصلت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2014 على آلية فريدة من نوعها.
 
ونُشر أخيرا مقطع فيديو يُظهر هذه الآلية المدعوة "ليستفا" (أوراق الشجرة).
 
وخصصت آلية "ليستفا" لخفر صواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية حين يتم نقلها إلى نقطة إطلاق الصواريخ.
 
وتسير آلية "ليستفا" في مقدمة قافلة السيارات المرافقة لقاذف صواريخ "يارس"، لذلك تُسمَّى "الحارس رقم واحد" للصاروخ النووي.
 
وتتلخص الوظيفة الأساسية لـ"الحارس رقم واحد" في كشف الألغام المحتمل وجودها في الطريق الذي يسير عليه قاذف الصواريخ، وإزالتها من خلال تدميرها بإشعاع الموجات الدقيقة.
 
كما يستطيع "الحارس رقم واحد" تدمير الألغام المتحكم فيها عن بعد من خلال تفجيرها وفق الأوامر الإلكترونية.
 
يُذكر أن آلية "ليستفا" تستطيع اكتشاف الألغام من مسافة تصل إلى 100 متر.
 
 
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