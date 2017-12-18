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بالصور- قتلى بسقوط قطار من فوق جسر بولاية واشنطن

18
DECEMBER
2017
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قتل 6 أشخاص وأصيب 77 آخرون، جراء انحراف قطار ركاب عن قضيبه وسقوط إحدى عرباته في شمال أولمبيا عاصمة ولاية واشنطن الأميركية، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية عبر "تويتر"، الاثنين.
وأظهرت صورة عربة واحدة على الأقل من القطار وقد سقطت من فوق جسر للخطوط الرئيسية، التي تربط أولمبيا بتاكوما في الولاية الواقعة شمال غربي الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة المحلية إد تروير للصحفيين في الموقع، إن الحادث تسبب في سقوط "العديد من القتلى" دون أن يحدد رقما، إلا أن مصادر محلية قالت لاحقا إن عددهم 6.

واصطدم القطار بعدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي، مما تسبب في عدد من الإصابات دون وقوع وفيات أخرى بين ركاب السيارات.

وقالت شبكة "سي إتش آي فرانسيسكان" للرعاية الصحية في تاكوما في بيان، إن 77 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في مقاطعتي بيرس وثارستون، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وقالت الشركة المشغلة للقطار "أمتراك" في بيان، إن قرابة 78 راكبا و5 من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار.

ووقع الحادث في أول يوم تستخدم فيه قطارات "أمتراك" ممرا داخليا جديدا بين مدينتي تاكوما وأولمبيا، في إطار مشروع يهدف لتقليص مدة الرحلات، وفقما جاء في بيان أصدرته إدارة النقل بالولاية في أكتوبر الماضي.

والقطار الذي تعرض للحادث اليوم هو الأول الذي يستخدم المسار الجديد.

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