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كيت ميدلتون تفاجئ العائلة الملكية في الكريسماس بهدية غير متوقعة

18
DECEMBER
2017
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فاجئت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون العائلة الملكية صباح اليوم بإعلانها عن حملها في طفلها الثالث من الأمير ويليام، وكشفت دوقة كامبريدج عن هذا الخبر السعيد أثناء استعداد العائلة الملكية لقضاء احتفالات الكريسماس في ساندرينغهام.

وتعد مفاجأة حمل كيت ميدلتون هي أبرز مفاجأت وهدايا أعياد الكريسماس للعائلة المالكة لهذا العام، كيت ميدلتون التي حرصت دوماً على ظهور طفليها الأمير جورج والأميرة شارلوت بالشكل اللائق للعائلة المالكة والسيطرة على تصرفتهم رغم صغر سنهم حيث يبلغ الأمير جورج 4 سنوات والأميرة شارلوت عامين.

ولم يتبين جنس المولود الملكي المنتظر حتى الآن، وبهذا الحدث فسيحتفل القصر الملكي بحدثين هاميين في تاريخ العائلة الملكية العام المقبل 2018 هما زواج الأمير هاري من خطيبته ميغان ميركل واستقبال العائلة الملكية بمولود جديد ينضم لأفراد العائلة من الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

فيما ستنضم ميغان ماركل مع الأمير هاري للإحتفالات التي ستقيمها الملكة إليزابيث في ساندرينغهام.

المصدر: ليالينا

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