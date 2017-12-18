تعرف على عادات ترامب اليومية في الطعام ومشاهدة التلفاز

A + A -

عربي 21 - كشف تقرير لصحيفة ألموندو الإسبانية عن تفاصيل العادات التي يمارسها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل يومي وروتيني والتي تحتل مشاهدة التلفاز يوميا لساعات طويلة واحدة من أبرزها.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دونالد ترامب يشرب كمية 4.3 لتر من مشروب كوكا كولا لايت. ويعني ذلك أن الرئيس الأمريكي يستهلك 12 قارورة سعتها 360 ملليلتر من هذا المنتج، التي توفر لجسمه 564 ملليغرام من الكافيين.

وبينت أن جرعة الكافيين التي يتناولها الرئيس الأمريكي ليست صحية، شأنها شأن العادات اليومية التي يتبعها. ومن الجهة الأولى، ينام ترامب بمعدل أربع أو خمس ساعات يوميا، وهي عادة تبناها منذ عقود. كما يؤمن ترامب بفلسفة غريبة تقوده إلى الاعتقاد بقوة جيناته وتؤكد أن لكل شخص كمية طاقة معينة؛ وانطلاقا من هذا المبدأ يرفض ترامب ممارسة الرياضة، باستثناء الغولف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب مارس رياضة الغولف حوالي 79 مرة منذ قدومه إلى البيت الأبيض. ويعني هذا المعطى أن ترامب يزور أرض ملعب الغولف بمعدل مرة كل أربعة أيام منذ توليه الرئاسة. وعلى الرغم من عدم ممارسة الكثير من النشاطات الرياضية، إلا أن ترامب فائق النشاط، فهو يستيقظ في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وأضافت الصحيفة أن أول ما يقوم به دونالد ترامب هو تشغيل التلفزيون. ومن بين البرامج التي تساهم في تعكير مزاجه، برنامج "مورنينغ جوي"، الذي تقدمه كل من ميكا بريجينسكي وجو سكاربورو، حليفاه اللذان تحولا إلى عدوين لدودين بالنسبة له.

ومن القنوات التي تثير غضب ترامب، "سي إن إن" الأمريكية. أما برنامج فوكس أند فريندز، فيشحن الرئيس الأمريكي بالتفاؤل. وعموما، يتنبأ مستشارو الرئيس الأمريكي بمزاجه، بحسب ما يشاهده في الصباح.

ونقلت الصحيفة أن البرامج التلفزيونية تحدد أيضا تغريدات ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي بعض الأحيان، يبدأ ترامب بكتابة تغريداته انطلاقا من فراشه، علما بأنه لا توجد معلومات مؤكدة حول تقاسمه مع زوجته ميلانيا.

والجدير بالذكر أن ميلانيا كانت تدرس سنة 2015 إمكانية عودتها إلى مسقط رأسها سلوفينيا، مع ابنها بارون الذي يعاني من مرض طيف التوحد. ولكن من الصعب أن يقبل ترامب الاعتراف بأن نجله يعاني من بعض المشاكل، نظرا لأنه يحمل اعتقادا راسخا بأن جيناته خارقة للعادة. وفي نهاية المطاف، انتهى أمر ميلانيا بدخول عالم السياسة ولعب دور السيدة الأمريكية الأولى.

وكشفت الصحيفة أنه، مثل ما هو جلي للعلن، يعتمد ترامب على حدسه في نشر تغريداته. وفي الكثير من الأحيان، كان رأي ترامب مخالفا لرأي المتعاونين معه. وفي كل مرة يناقش فيها هذا الاختلاف، يعتمد ترامب حجة لا جدال فيها، فهو على يقين من أنه وصل إلى كرسي الرئاسة بفضل ذلك الحدس الذي يحركه، والاختلاف عن كل الطبقة السياسية.

وأضافت أن الفترة التي يقضيها دونالد ترامب في مشاهدة التلفزيون وأخبار العالم، تتراوح بين أربع وثماني ساعات. وحتى في اجتماعاته مع مستشاريه، يحمل ترامب جهاز تلفزيون بحجم صغير يسمح له بمشاهدة عناوين الأخبار.

وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب يبدأ راحته اليومية في حدود الساعة السادسة مساء، وبتناول عشاء غير رسمي نوعا ما في البيت الأبيض. ويحتوي العشاء عادة على شرائح لحم مشوي، وشرائح لحم الخنزير المقدد، وسلطة مع صلصة روكفور، وعصارة اللحم. فضلا عن ذلك، لا تتخلل وجبات ترامب كحولا، لأنه شخص يحمل عداء لهذا النوع من المشروبات وهو لا يدخن أيضا، خاصة بعد وفاة أخيه جراء إدمانه على تناولها.

وبينت أن العشاء له طابع اجتماعي لدى ترامب، حيث يستدعي خلاله بعض الأشخاص ويصحبهم في جولة داخل البيت الأبيض. إلى جانب ذلك، تكون هذه اللحظة فرصة ليزود جسمه بالسكر الذي يخلو منه مشروب الكوكا كولا لايت الذي يستهلكه طوال اليوم، لأنه عادة ما يختتم العشاء بتناول الآيس كريم والكعك. وعلى وجه الخصوص، أمر ترامب بقصف سوريا خلال مثل هذه اللحظات الأخيرة من العشاء.

وتلفت الصحيفة إلى أن ترامب يشاهد التلفزيون أيضا بعد وجبة العشاء. وفي حال كان في مزاج جيد، يلقي الرئيس الأمريكي نظرة على قناة فوكس نيوز، وخلافا لذلك، يشاهد ترامب قناة "سي إن إن" أو "إم إس إن بي سي".