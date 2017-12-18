بالصورة - رجل يعثر على مفاجأة غير متوقعة في صور طفولة خطيبته!

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وجد شاب بريطاني نفسه في صورةٍ قديمة لخطيبته في طفولتها، إذ ظهر في خلفية الصورة التي التُقطت في مونتينيغرو خلال رحلة عائلية قبل 10 سنوات، وفق تقرير مصور نشرته "سي أن أن".

كانت فيرونا كوليكي الكوسوفية الأصل والتي تعيش في لندن قد نشرت الصورة عبر حسابها على تطبيق انستغرام وعلّقت قائلة " إن الطفل العائم فوق الماء في الخلفية أصبح اليوم خطيبي"، مضيفة أنه تأكد مع عائلته ليتّضح أنه كان متواجدًا في المكان عينه حينها.

والقصة كما تروي فيرونا إنها كانت تنظر لصورها القديمة برفقة خطيبها ليضحكوا قليلًا على ذكريات الطفولة، فلفت انتباهه صورة الطفل لاحظ أنه يملك قميصاً وسروالاً قصيراً وعوَّامةً تشبه تماماً الأشياء التي كان يملكها هو صغير تابعنا تحليل الصورة وتأكدنا من عائلتَينا لنكتشف أنه هو الذي اقتحم صورتي العائلية.

وكتبت إحداهن: "أنا وصديقي اكتشفنا أننا حضرنا نفس الحفلة الصغيرة (التي حضرها 50 شخصاً فقط) قبل أربع سنواتٍ تقريباً من لقائنا. لقد كان ذلك جميلاً، ولم يكن مصادفةً، فلقد قُدِّر لكما أن تلتقيا".