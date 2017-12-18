كاليفورنيا.. دعم "طبيعي" بمواجهة كارثة "توماس"

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ساعد هدوء الرياح، الأحد، رجال الإطفاء في الإبطاء من حرائق الغابات، التي تجتاح كاليفورنيا، والتي صنفت على أنها ثالث أكبر حرائق في تاريخ الولاية، حيث أتت على 270 ألف فدان على ساحل المحيط الهادي إلى الشمال من لوس أنجلوس.

وقال مسؤولون إن ما يزيد على 8500 من رجال الإطفاء يكافحون ما أطلقوا عليه اسم "الحريق توماس" في جنوب كاليفورنيا، الذي بدأ يوم الرابع من ديسمبر ودمر أكثر من ألف مبنى ويهدد 18 ألف مبنى آخر، منها منازل في مونتيسيتو، التي يقطنها أثرياء خارج مدينة سانتا باربره الساحلية.

ويقع مركز الحريق على مسافة أقل من 160 كيلومترا شمال غربي وسط لوس أنجلوس، وأجبر أكثر من 104 آلاف شخص على الإجلاء أو البحث عن مأوى ليحول أحياء بكاملها إلى مدن أشباح كما عبأ الهواء بالدخان.

ووصف المسؤولون في مؤتمر صحفي، الأحد، بأنه أحد أكثر الأيام نجاحا في مكافحة الحرائق حتى الآن.

واحتوى رجال الإطفاء الحرائق بنسبة 45 بالمئة، وينشر رجال الإطفاء أكثر من 970 سيارة إطفاء و34 طائرة هليكوبتر لمكافحتها.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن 5 حرائق من أشد 20 حريقا في تاريخ الولاية وقعت عام 2017.

وأجبر "توماس"، الذي تقدر السلطات تكلفته بحوالي 123.8 مليون دولار حتى الآن، العديد من المدارس على الإغلاق لأيام، وأغلق طرقا، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من ديارهم، كما أنه مسؤول عن سوء جودة الهواء في أنحاء جنوب كاليفورنيا.