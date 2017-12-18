ساعات "سوداء" بأكثر مطار ازدحاماً في العالم

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أعلن مسؤولون أن الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون- أتلانتا الدولي في الولايات المتحدة تأخرت الأحد بعد انقطاع جزئي للكهرباء، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب في أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها اضطرت إلى تحويل مسارات الرحلات المتجهة إلى أتلانتا، في الوقت الذي تأجّلت فيه أيضاً الرحلات المغادرة للمطار، كما تم حجز بعض الطائرات على المدرج.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على تويتر إن "الرحلات الدولية إلى مطار هارتسفيلد حُولت إلى مطارات أخرى بمنطقة أتلانتا".

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن "برج المراقبة الجوية التابع للإدارة كان يعمل بشكل عادي، لكن الرحلات المغادرة تأجلت لتعطل الأجهزة والمعدات في المطار".

وقال المطار وشركة جورجيا باور التي تزود المطار بالكهرباء، إن سبب انقطاع الكهرباء لم يُعرف بعد.