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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي سيتحقق في شهر شباط المقبل.

وأضاف ماكرون، اليوم الأحد 17 كانون الأول: "سيتم إعلان الانتصار في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، في شهر شباط المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبسحب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ماكرون تنبأ بأن يتم سحق تنظيم "داعش" في سوريا في شباط المقبل، مشيرة إلى أنه طالب الحكومة السورية والمعارضة بالعمل معا لإنعاش محادثات السلام بينهما في وقت مبكر العام المقبل.

وقال ماكرون في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية: "ربحنا الحرب ضد "داعش" في العراق"، مضيفا: "أعتقد أنه في منتصف فبراير أو آخره سنربح الحرب ضد التنظيم في سوريا".