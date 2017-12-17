أمر غريب يصدره كيم جونغ في كوريا الشمالية

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وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بضرورة تغيير كافة أرقام الهواتف في البلاد عقب تهريب دليل لأرقام الهواتف يضم كافة التفاصيل المتعلقة بالأرقام إلى خارج البلاد.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، يضم دليل الأرقام، أرقام مؤسسات حكومية وأمنية وظيفتها حماية كيم جونغ.

وتم نشر صفحات من دليل الهاتف عبر أحد الموقع الإخبارية في كوريا الجنوبية.

وقامت السلطات في بيونغ يانغ باعتقال العديد من الأشخاص بتهمة الخيانة، وتورطهم في تهريب الدليل المكون من 500 صفحة.

ويشكل الأمر أزمة للعديد من المؤسسات في كوريا الشمالية، في ظل صعوبة التواصل بعد أن باتوا مطالبين بالاستعانة بالهواتف المحمولة ذات التكلفة المرتفعة.

ويفضل الشعب الكوري الشمالي استعمال الخطوط الأرضية، لهذا يخشى ملايين المواطنين أن تطول فترة عدم الاستعانة بالخطوط الأرضية.