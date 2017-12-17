أميركا تنقذ روسيا من مذبحة إرهابية.. وبوتين يتشكّر ترامب!

A + A -

بحث الرئيس الروسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تفاصيل إحباط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ.



وأكد بيان صدر عن الكرملين، اليوم الأحد، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر نظيره الأميركي ومدير الـCIA مايك بومبيو على تقديم معلومات إلى موسكو أدّت إلى إحباط الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.



وأبلغ بوتين، الرئيس الأميركي بأنّ أجهرة الاستخبارات الروسية ستشارك واشنطن بأيّ معلومات عن هجمات إرهابية ضدّ الولايات المتحدة.



من جهتها، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أنّ الهجوم كان يستهدف إحدى كنائس مدينة سانت بطرسبورغ.