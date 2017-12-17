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إيفانكا ترامب من السياسة الى بيع حقائب اليد والأحذية

17
DECEMBER
2017
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أقبلت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إيفانكا" على افتتاح متجر للأزياء في برج والدها بنيويورك، لبيع حقائب اليد والأحذية والمجوهرات، على الرغم من اتهامها باستغلال منصبها السياسي لتحقيق أرباح شخصية.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إلى أن المتجر الجديد لإيفانكا لبيع التجزئة وليس كما سبق عندما كان موزعين هم من يقومون بعملية البيع، حيث تراجعت مبيعات إيفانكا بعد انتخاب والدها رئيسا للولايات المتحدة وتوقف بعض التجار عن بيع منتجاتها التجارية.
ومن المعروضات التي تعرضها إيفانكا للبيع الشموع المعطرة وحلي عيد الميلاد بجانب وجود بعض الحقائب التي يصل سعرها إلى 293 دولارا، وتعرض أيضا المجوهرات للبيع، ومحل إيفانكا الجديد هو محل صغير ينضم للعديد من الأعمال التجارية الأخرى التي تحمل العلامة التجارية لترامب في ناطحة سحاب مانهاتن التي بها محل للمشويات ومقهى وبار.

وأضافت الصحيفة أن متجر إيفانكا الجديد أثار مخاوف بشأن أخلاقيات أسرة ترامب المستفيدة من مؤيدي الرئيس، وحصلت إيفانكا من خلال أعمالها في الأزياء في الفترة بين يناير 2016 ومارس 2017 على 5 ملايين دولار.

وفي فبراير الماضي انتقد ترامب متاجر نوردستروم على تويتر بعد أن توقف عن بيع أزياء إيفانكا ترامب في 350 متجرا، وجاء بعد ذلك جملة لمقاطعة المحال التجارية التي باعت بضائع ترامب، ويعتقد أن تجار التجزئة بعد أن أعطوا ظهورهم للعلامة التجارية لإيفانكا ترامب كان الحافز لها للتجاوز الموزعين والبدء بالبيع مباشرة للعملاء.

almjhar

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