كيف تفاعل المغردون على "تويتر" مع قصر بن سلمان الجديد؟

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قالت جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اشترى قصرا فارها في فرنسا مقابل 300 مليون دولار.

المفاجأة التي كشفت عنها الصحيفة الأميركية، والتي تأتي بعد أيام على كشفها مفاجأة أخرى بشراء بن سلمان لوحة فنية بمبلغ 450 دولار، أثارت جملة من التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واستدل ناشطون سعوديون بتقرير "نيويورك تايمز"، للقول إن حملة مكافحة الفساد التي شنها بن سلمان على أمراء ووزراء ورجال أعمال، جاءت لتحقيق مكاسب شخصية بالمقام الأول.

وأوضح ناشطون أن بن سلمان يناقض نفسه بحديثه المتكرر عن محاربة الفساد، فيما يقوم بتجميع أملاكا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إذ أنه اشترى قبل مدة يختا قدر قيمته بـ550 مليون دولار.

ووفقا لناشطين، فإن ما أنفقه ولي العهد خلال السنوات الثلاث الماضية، يكفي لحل مشاكل السكن التي يعاني منها معظم السعوديين.

فيما دافع مغردون آخرون عن بن سلمان، مشككين بصحة ما ورد بتقرير جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال مغردون إن إطلاق صحف غربية تقاريرا دورية عن بن سلمان، وغيره من الأمراء، يهدف إلى تشويه سمعته، وفق قولهم.



عربي21