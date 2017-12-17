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كيم جونغ أون يأمكيم جونغ أون يأمر بتغيير جميع أرقام الهواتف بالبلادر بتغيير جميع أرقام الهواتف بالبلاد

17
DECEMBER
2017
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ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن زعيمَ البلاد كيم جونغ أون، أعطى أوامرهُ بتغييرِ كافةِ أرقامِ الهواتف عقبَ تهريبِ دليلٍ لأرقامِ الهواتف يضمُ تفاصيلها إلى الخارج، في الصيفِ الماضي.
ويضمُ دليلُ الأرقام، الذي جرى تهريبهُ إلى خارجِ كوريا الشمالية، أرقامَ مؤسساتٍ حكومية وأمنية تسهرُ على أمنِ الزعيم، فضلا عن أرقامِ جهاتٍ خاصة، وهو ما سببَ قلقا لسلطاتِ بيونغ يانغ.

وجرى نشر صفحات من دليل الهاتف في موقع إخباري بكوريا الجنوبية، واعتقلت سلطات بيونغ يانغ عددا من الأشخاص بتهم خيانة، بعد تسريب الدليل الهاتفي. وذكر موقع "ديلي إن كا"، وهو منصة مختصة في شؤون كوريا الشمالية، أن الدليل يضم 500 صفحة، وجرى نشره قبل أعوام.

ويخشى مديرو عدد من المؤسسات في كوريا الشمالية، أن تتأثر أنشطتهم، بسبب صعوبة التواصل مع شركاء في المنطقة، ذلك أنهم باتوا مطالبين باستخدام الهواتف المحمولة ذات التكلفة المرتفعة في البلاد. ويفضل الناس في كوريا الشمالية استخدام خطوط الهاتف الأرضية، ويخشى عمال الشركات الحكومية بدورهم، أن يطول الانقطاع الذي قد يستغرق ستة أشهر.

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