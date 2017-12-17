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سقوط عميل "فريد من نوعه" لكوريا الشمالية

17
DECEMBER
2017
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اعتقلت الشرطة الأسترالية، السبت، في مدينة سيدني، شخصا يشتبه في كونه عميلا اقتصاديا لكوريا الشمالية، وذلك جراء محاولته جلب زبائن لشراء الفحم ومكونات صواريخ من بيونغيانغ.
وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن شوي هان شان، البالغ من العمر 59 عاما، خرق القانون الفيدرالي للبلاد وانتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغيانغ جراء تجاربها النووية والصاروخية.

ويعيش شوي، وهو أسترالي ينحدر من كوريا الجنوبية، في أستراليا منذ قرابة 30 عاما، وفق ما أوضحه مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية، نيل غوغان، الأحد.

ويواجه المشتبه فيه تهما تضم التفاوض بشأن صفقة للتزويد بأسلحة دمار شامل عبر السوق السوداء.

وقدم رئيس وزراء أستراليا، مالكوم تورنبول، التهنئة للشرطة، عقب إيقاف العميل.

وقال غوغان، إن المشتبه فيه لم يكن يشكل تهديدا لأستراليا، وأضاف أنه كان يتحرك كعميل نشيط لكوريا الشمالية، ورجح أن يكون على علاقة بمسؤولين كبار في بيونغيانغ.

وأورد المسؤول الأمني، أن المعتقل تباحث بشأن بيع مكونات صواريخ من كوريا الشمالية لعدد من الأطراف، وكان يسعى بكل ما أوتي من جهد أن يعزز مداخيل بيونغيانغ المالية.

ولم يحدد غوغان الأطراف التي كان العميل يسعى إلى ترتيب الصفقة معها، لكنه أوضح أن القضية "لم يتورط فيها مسؤولون حكوميون".

وكشفت السجلات المالية للمعتقل، أنه قام بتحويل أكثر من 500 ألف دولار، لكنه كان سيحول عشرات الملايين من الدولارات، لو أنه نجح في إبرام الصفقات التي اعتقل بسببها.

وتؤيد أستراليا الحليفة لواشنطن، عقوبات دولية فرضت على بيونغيانغ بسبب طموحها العسكري والنووي.

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