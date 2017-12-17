“دجال” يعاشر 15 سيدة عربية بزعم معالجتهن من الجن

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أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بمعاشرة 15 سيدة جنسيًا في محافظة دمياط ،بزعم علاجهن من المس والجن.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن: “مواطنين بمركز فارسكور في محافظة دمياط، تقدموا ببلاغات إلى أحد أقسام الشرطة ضد شخص يدعى محمد جمال، بسبب ممارسته أعمال الدجل والشعوذة للنصب على السيدات”.

وبّينت أن: “البلاغات اتهمت الشخص المذكور بمعاشرة نحو 15 سيدة من إحدى قرى فارسكور والقرى المجاورة لها، والتحصل منهن على مبالغ مالية بدعوى معالجتهن وإخراج الجن من أجسادهن”.

وأفادت التحقيقات بأن: “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وأحالت الواقعة إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”، لافتةً إلى أن: “الجلسة المقبلة من التحقيقات، ستخصص للاستماع إلى رد المتهم على ما وجه له من اتهامات، وردت في البلاغات المقدمة ضده”.

eremnews