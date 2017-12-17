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الشرطي الإيطالي مطلق النار على أنيس العمري يروي تفاصيل الحادثة

17
DECEMBER
2017
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يقول الشرطي الإيطالي الذي أطلق النار على أنيس العمري منفذ الهجوم على سوق لأعياد الميلاد في برلين العام الماضي أنه يتذكر الحادثة كثيراً، ويؤكد أنه لم يكن لديه خيار سوى قتله.

وأضاف لوكا سكاتا في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" نشرته اليوم الأحد، قبل يومين من الذكرى الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصاً: "نعم قتلت شخصاً. أفكر في هذا الأمر كثيراً".

وكان سكاتا وزميله كريستيان موفيو اعترضا العمري بعد الهجوم بأربعة أيام في محطة قطارات ضاحية سيستو سان جيوفاني شمالي ميلانو، وقتلاه في تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة موفيو برصاصة في كتفه.

يستذكر سكاتا: "أطلقت رصاصة واحدة. ولم يكن لدي وقت لاستهداف منطقة معينة في جسمه. أتذكر فقط أني سحبت الزناد، واعتقدت أن هذا الرجل قرر أن يموت فإما أطلق النار عليه أو أنه سيطلق المزيد من النار".

وحظي الشرطيان، اللذان استضافتها الصحيفة، بإشادة كبيرة بعدما أسقطا الهارب الأخطر في أوروبا.

24.ae

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