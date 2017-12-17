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"فتح" تدعو لتظاهرات عارمة ضد زيارة نائب ترامب للقدس

17
DECEMBER
2017
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وكالات-

دعت حركة "فتح"، الفلسطينيين إلى "الخروج بتظاهرات ضخمة الأسبوع المقبل للاحتجاج على زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للقدس المحتلة وللتعبير عن رفضهم اعتراف واشنطن بهذه المدينة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

واكدت الحركة على ضرورة التظاهر في مسيرات احتجاج وغضب عارمة تجاه بوابات القدس الشريف تزامنا مع وصول بنس إلى كيان الاحتلال يوم الأربعاء القادم.

وأكدت الحركة "استمرارها في برنامج فعالياتها الشعبية في كافة المحافظات"، ووجهت نداء إلى الفلسطينيين لـ"إغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين الاثنين والخميس القادمين، في إطار تلك الفعاليات".

وأعلنت عن ان "يوم الجمعة المقبل "يوم غضب" في كل الأراضي الفلسطينية رفضا وتنديدا بالقرار الأميركي الجائر".

وبنس الذي كان يفترض أن تشمل جولته الشرق أوسطية مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية، ألغى الشق الفلسطيني من زيارته بعدما رفض رئيس السلطة محمود عباس استقباله.


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