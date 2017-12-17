جريمة بشعة تهز أرجاء الهند

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تعرضت مراهقة للاغتصاب عدة مرات، من جانب ثلاثة رجال على مدار شهرين في الهند، قبل أن يتم إضرام النار فيها.



وذكرت الشرطة الهندية، أن المراهقة التي جرى علاجها من حروق بنسبة 40 % في جسدها، أكدت للشرطة أن الثلاث رجال اقتحموا منزلها وسكبوا عليها مادة سريعة الاشتعال وأضرموا النار فيها.



وأتى رد فعل المتهمون عقب يومين من تقدم أسرة الفتاة بشكوى ضدهم للشرطة، كما هددوها بقتل والديها إذا ما كشفت عن واقعة الاغتصاب.



يذكر أن الهند شهدت 38 ألف و947 حالة اغتصاب خلال عام 2016، أي أعلى بـ4296 حالة عن العام السابق، بحسب البيانات الحكومية.