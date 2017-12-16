بالفيديو - حفل رسمي لتوديع حمير أُحيلت للتقاعد

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أحالت بلدية تركية ثلاثة حمير مستخدمة في جمع القمامات من الأزقة الضيقة، إلى التقاعد.



وأقيمت المراسم يوم أمس الجمعة في قضاء أرتوقولو، بولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، حيث تستخدم بلدية القضاء، 40 حماراً، لجمع القمامة من الأزقة الضيقة، وذات السلالم.



ويعمد موظفو النظافة إلى وضع سلتين على ظهر الحمار، والتجول في الأماكن التي يصعب على سيارات القمامة الدخول إليها، لجمع الفضلات.



وجرت المراسم أمام الإسطبل الذي يقيم فيه الحمير، وسط أنغام الموسيقى الكلاسيكية، لا سيما ألحان موزارت وبيتهوفن.



كما تم تقديم خضراوات وفواكه للحمير التي أحيلت إلى التقاعد، تكريماً لها، على جهودها.



وفي كلمة خلال المراسم، قال مدير شؤون النظافة في البلدية، قدري طوبارلي، إن البلدية تمتلك حالياً 40 حماراً، مستخدمة في جمع القمامة، وذكر أن خبراء يقومون بفحص حالتها الصحية باستمرار، ويقررون إحالة الحمير غير القادرة على العمل إلى التقاعد.