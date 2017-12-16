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نصف قرن على رئيس الوزراء الذي خرج ولم يعد!

16
DECEMBER
2017
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صودفت أمس الجمعة الذكرى الخمسون للاختفاء الغامض لرئيس وزراء أستراليا هارولد هولت بعد عامين من توليه منصبه.


واختفى هولت بطريقة غامضة في عام 1967 عندما كان في عطلة في إحدى المنتجعات في شبه جزيرة مورنينغتون في ملبورن.


ولا يزال تحقيق رسمي مفتوحا حتى اليوم، ولم تفقد السلطات الأمل في فك لغز اختفاء رئيس الوزراء الثامن عشر للبلاد.


وخلال العقود الماضية، راجت نظريات مؤامرة عدة وتفسيرات غريبة من بينها اختطافه من قبل غواصة صينية أثناء سباحته.


وقد شارك الالاف في البحث عنه من دون جدوى، ولم يعثر على أي دليل ولا حتى على قطعة صغيرة من ملابس البحر التي كان يرتديها.بل إنه تم اصطياد سمكة قرش ضخمة وجرى تقطيعها بعد أن يأس البعض في العثور عليه.

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