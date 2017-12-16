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قرّرت محكمة كينغستون في بريطانيا سجن امرأة، تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد منح طفلها عقاقير سامة في محاولة منها لمنعه من السفر إلى سوريا للالتحاق بإحدى الجماعات المتطرفة.



ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ المرأة، التي لم يذكر اسمها لأسباب قانونية، قالت أمام المحكمة إنّها قدمت لطفلها في أكثر من مناسبة عقاقير سامة في محاولة منها لتجنب إجباره على السفر إلى سوريا من قبل زوجها المتشدّد المؤيد لأفكار داعش.



وعمدت المرأة، التي تنحدر من لندن، إلى منح طفلها الصبي الدواء السام لمدة ستة أسابيع بين آب وتشرين الاول 2015، من أجل إصابته بتسمم ومنع سفره إلى سوريا.



وقالت المرأة إنّها كانت تسعى إلى إبقاء الفتى الصغير في المستشفى لأنها تعتقد أنه سيكون أكثر أمانا هناك.



وقد حكم عليها بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر بعد إدانتها بـ 8 تهم، منها تعريض حياة شخص للخطر.



وقالت محاميتها كيت أوراغاليغ إنّ المرأة كانت في "حالة من الذعر الكامل" وتحت ضغوط زوجها السابق لنقل ابنها إلى مناطق سوريا.



وأضافت في المحكمة: "هذه هي الطريقة التي فكرت فيها من أجل إنقاذ طفلها من التطرف".



ويعاني الطفل، الذي أدخل المستشفى في مناسبات مختلفة بين 23 آب و 29 تشرين الاول، من أعراض عصبية شديدة وعدوى بكتيرية.