وظيفة جديدة ومربحة لأصحاب اللحى!

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفيد بأن إحدى شركات مستحضرات التجميل تعين رجالا ملتحين بوظيفة جديدة مقابل أكثر من 40 دولارا أميركيا في الساعة الواحدة.



وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن الشركة لا تطلب من الموظف سوى السماح لعميلات الشركة بمداعبة لحيته، وذلك بهدف تخفيف حدة ما قد تشعر به النساء من ضغوط نفسية وتوتر، في مناسبة أعياد الكريسماس، وأطلقت الشركة فكرتها بعد أن أفاد علماء بأن مداعبة لحية الرجل تطلق هرمون الاسترخاء لدى المرأة.



ووضعت الشركة مواصفات محددة لقبول المتقدم لهذه الوظيفة، وهي أن لا يقل طول شعر لحيته عن 2 بوصة أي نحو 5 سنتيمترات، على أن يتقاضى المتقدم في حال قبوله 5 جنيهات إسترلينية، أي أكثر من 6 دولارات، في جلسة المداعبة الواحدة والتي تستمر لخمس دقائق فقط.



إلا أن الشرط الأخير هو أن الريع هذه الوظيفة سيتم التبرع به لصالح مؤسسة خيرية تدعى Shelter، لكن يبدو أن هناك من رضي بمداعبة لحيته فقط لخدمة الأعمال الخيرية.a