انتحر على طريقة الساموراي!

A + A -





قتل بريطاني خبير بسيوف الساموراي نفسه، باستخدام سلاحه الخاص على طريقة المحاربين اليابانيين القدماء.



وسقط ألون جونز على سيف الساموراي في تقليد يسمى "هارا-كيري"، ونزف حتى الموت في غرفة نومه في نيوبورت جنوبي ويلز.



وبدأ جونز البالغ من العمر 51 عاما بجمع سيوف الساموراي، بعد أن أمضى سنوات عديدة بالعمل في اليابان.



وقد عثر عليه في حزيران من هذا العام من قبل والدته مارغريت ملقيا على رأس السيف وذراعيه فوق رأسه، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يوم الجمعة.



وقالت شقيقته ماريان كولفيلد خلال التحقيق "عاش في الخارج لسنوات عديدة وعندما يعود إلى المنزل يخرج بالعادة لزيارة الأصدقاء، لكن هذه المرة فقد الكثير من وزنه وقضى معظم وقته في غرفة نومه".