إعلاميّة عربيّة تتوسّل المساعدة بعد تسريب صورة مثيرة لها

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تحت المجهر -

هي من بيئة محافظة جداً، لا تسمح للمرأة بالظهور إلى العلن دون العباءة والحجاب، هلى عكس الصورة التي سرّبت لها وهي ترتدي فستاناً مثيراً، ذات فتحة عن الصدر والأرجل.

لهذا تعرّضت الفنانة والمذيعة السعودية نصره الحربي إلى إنتقادات واسعة وهجوم كبير من قبل جمهورها والمتابعين بسبب هذه الصورة، حيث تمّ الإعتقاد أولاً أنها هي من نشرتها لتستعرض جسدها.

إلى حين ظهرت واعترفت أن هذه الصورة تعود إليها ولكنها ليست هي من نشرتها، بل تمّ تسريبها واصفةً الأمر بأنه إنتهاك لعرضها وطالبةً المساعدة من السلطات في البلاد لأخذ حقها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من محادثة مع شخص يدعى “ياسر الفيصل” إثبات حقها، بعد أن اتهمته وآخرون بانتهاكهم خصوصيتها، ونشر صور خاصة بها، والإساءة إليها، وعلّقت بالقول:” اتمني منكم اتوسل إليكم ان تنصروني ان تساعدوني في استرجاع حقي من هؤلاء الذين انتهكوا عرضي بما فيه الكافيه”.

وعادت وكتبت:” يارب انصرني علي عبدك الظالم المتجبر المتكبر حسبي الله ونعم الوكيل ضعاف الأنفس ينتهكون خصوصياتي يألفون قصص ويلصقونها بشرفي”.

من ناحية أخرى، كان إعتبر البعض أن الصورة عادية جداً ولا تدعو إلى كل هذا الهجوم والجدل.