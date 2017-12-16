العثور على ملياردير وزوجته ميتين..!

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قال وزير الصحة في إقليم أونتاريو الكندي، على تويتر، إن الملياردير باري شيرمان، مؤسس شركة الأدوية الكندية أبوتكس، وزوجته هوني، عثر عليهما وقد فارقا الحياة الخميس.

وقال إريك هوسكينز في تغريدة: "لا استطيع التعبير بالكلمات الآن. صديقي باري وصديقتي هوني شيرمان عثر عليهما ميتين. كانا رائعين وخيرين بشكل لا يصدق".

وبلغت ثروة شيرمان نحو 4 مليارت دولار أميركي، بحسب بيانات في 2013. ويعتبر شيرمان سابع أغنى رجل أعمال في كندا، ويحتل المرتبة 363 على قائمة أغنى رجال العالم.

ولد شيرمان في العام 1942، وتلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة تورنتو.