ناسا تعلن اكتشاف مجموعة شمسية جديدة

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عثرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» على نظام نجمي بعيد يشبه النظام الشمسي الخاص بنا، ويتكون النظام المكتشف حديثا من ثمانية كواكب تدور حول نجم يسمى «كيبلر – 90»، مثل عدد الكواكب في مجموعتنا الشمسية.

ويعتبر هذا أكبر عدد من الكواكب يتم اكتشافه على الإطلاق في نظام كوكبي خارج النظام الشمسي المعروف.

ونجم «كيبلر – 90» هو أكبر وأكثر سخونة قليلا من شمسنا. وكان علماء الفلك يعرفون بالفعل وجود سبعة كواكب تدور حوله.

وقال كريستوفر شالو، مهندس البرمجيات في شركة «غوغل»، الذي ساهم في هذا الكشف: «هذا الاكتشاف يجعل (كيبلر – 90) النجم الأول الذي يستضيف أكبر عدد من الكواكب مثل نظامنا الشمسي».

واستخدم المهندسون من «غوغل» نوعا من الذكاء الاصطناعي يسمى «تعلم الآلة»، للعثور على الكواكب التي لم تصل إليها عمليات البحث السابقة.

وقال أندرو فانديربورغ، وهو باحث مشارك في جامعة تكساس في أوستن: «إن نظام النجم (كيبلر – 90) يشبه نسخة مصغرة من نظامنا الشمسي، فهناك كواكب صغيرة وكواكب كبيرة؛ لكنها تجري معا بإحكام».

واستند هذا الاكتشاف على معلومات رصدها تلسكوب الفضاء كيبلر، التابع لوكالة «ناسا».

ويقع النجم على مسافة 2545 سنة ضوئية؛ لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبه نظامنا الشمسي المعروف.

وقد تم توثيق نحو 3500 كوكب خارج المجموعة الشمسية، تدور حول نجوم أخرى، في العقود الأخيرة.