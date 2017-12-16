living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هنا يزدهر داعش في 2018

16
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 


 سبوتنيك-

يتجه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي إلى مناطق عدة من العالم بعد هزيمتهم في سوريا والعراق بحثا عن نقطة انطلاق جديدة.


وذكرت مجلة “نيوزويك” الأميركية، أن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، يتوقع أن تكون آسيا الوسطى هي قبلة داعش في 2018 عقب هزيمته في الشرق الأوسط.


ونقلت المجلة عن وزير الاستخبارات الإيراني، قوله إن تنظيم داعش الذي لم يعد يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي ما زال يمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة، مشيراً إلى أن مسلّحيه خارج سوريا والعراق سيسعون لتأسيس نقاط قوية لهم في قلب القارة الآسيوية التي تواجدوا فيها فعليا خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن داعش فقد المناطق التي كان يسيطر عليها ويتطلع إلى التواجد بقوة في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى لإحياء دولته المزعومة.

ونوهت المجلة إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسعى للحصول على مساعدة إيرانية في محاربة المسلحين، في خطوة ربما تعقد الوضع المتداخل على الأرض في أفغانستان، مشيرة إلى وجود 14 ألف جندي أميركي مهمتهم دعم القوات الأفغانية في محاربة “طالبان” و”القاعدة” وداعش الذي يسعى لتأسيس كيانات تابعة له على الأراضي الأفغانية.


ولفتت المجلة إلى أن أميركا التي تتواجد عسكرياً في أفغانستان منذ 16 عاماً كانت تتعاون مع إيران في محاربة “طالبان” قبل هجمات 11 ايلول 2001، لكن واشنطن وطهران أصبحتا على طرفي نقيض منذ ذلك الحين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout