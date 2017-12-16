هنا يزدهر داعش في 2018

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سبوتنيك-



يتجه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي إلى مناطق عدة من العالم بعد هزيمتهم في سوريا والعراق بحثا عن نقطة انطلاق جديدة.



وذكرت مجلة “نيوزويك” الأميركية، أن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، يتوقع أن تكون آسيا الوسطى هي قبلة داعش في 2018 عقب هزيمته في الشرق الأوسط.



ونقلت المجلة عن وزير الاستخبارات الإيراني، قوله إن تنظيم داعش الذي لم يعد يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي ما زال يمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة، مشيراً إلى أن مسلّحيه خارج سوريا والعراق سيسعون لتأسيس نقاط قوية لهم في قلب القارة الآسيوية التي تواجدوا فيها فعليا خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن داعش فقد المناطق التي كان يسيطر عليها ويتطلع إلى التواجد بقوة في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى لإحياء دولته المزعومة.

ونوهت المجلة إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسعى للحصول على مساعدة إيرانية في محاربة المسلحين، في خطوة ربما تعقد الوضع المتداخل على الأرض في أفغانستان، مشيرة إلى وجود 14 ألف جندي أميركي مهمتهم دعم القوات الأفغانية في محاربة “طالبان” و”القاعدة” وداعش الذي يسعى لتأسيس كيانات تابعة له على الأراضي الأفغانية.



ولفتت المجلة إلى أن أميركا التي تتواجد عسكرياً في أفغانستان منذ 16 عاماً كانت تتعاون مع إيران في محاربة “طالبان” قبل هجمات 11 ايلول 2001، لكن واشنطن وطهران أصبحتا على طرفي نقيض منذ ذلك الحين.