بوتن يكشف تفاصيل المناورة الخطيرة في الأجواء السورية

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علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، على الفيديو الذي وثق تأمين طائرته الرئاسية خلال زيارته المفاجئة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، من قبل مقاتلات روسية.

وقال بوتن، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده سنويا، إن الطيارين المقاتلين الروس يخاطرون بحياتهم، مؤكدا أنه شاهد بنفسه مناوراتهم من نافذة طائرته الرئاسية التي كان يستقلها خلال زيارته لقاعدة حميميم.

وأظهر فيديو لوكالة رابتلي الروسية طائرات مقاتلة من نوع سوخوي سو-30 ترافق طائرة بوتن، الذي بادر إلى تحية قائد إحدى المقاتلات.

وعلق الرئيس الروسي، قائلا: "الطيارون، هؤلاء الرجال، شاهدتهم، لم يكتفوا بالطيران بالقرب من الطائرة الرئاسية فقط، بل سبقونا أثناء الهبوط، ليطيروا تحت طائرتنا".

ووصف هذا النوع من التأمين بـ"المناورة الخطيرة" بالنسبة لطياري الطائرات المقاتلة الذين اختاروا توفير غطاء أمني للطائرة الرئاسية، على حد قوله.

وأضاف "شكرا لهم، أريد منهم أن يسمعوا ويعرفوا ذلك. ورغم ذلك لست متأكدا من أن هناك ضرورة"، لمثل هذه المناورات الأمنية الإضافية.

كما شكر الرئيس القوات البرية الروسية التي أمنت طائرته من أي أهداف "لصواريخ أرض-جو، وخاصة أثناء الإقلاع والهبوط".