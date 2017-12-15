فيديو اعتداء جماعي على شابة يدين شرطيين

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أظهرت لقطات فيديو في سجن بولاية ميشيغان الأميركية صورا مروعة لشابة تنزف و"فاقدة للوعي" ويديها خلف ظهرها، بعد أن اعتدى عليها شرطيون، وضرب أحدهم برأسها على الأرض.

ويقول محامي تيفاني ماكنيل إنها تقاضي قسم شرطة في ميشيغان بسبب القوة المفرطة و"السلوك المثير للاشمئزاز".

وفي المقابل، ادعى الضباط المتورطون أنها أسقطت نفسها على الأرض، ولكن الفيديو الذي ظهر مؤخرا، أكد حقيقة رواية الشابة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، الخميس.

واعتقلت ماكنيل (31 عاما) من منزلها في كولدواتر، بعد أن أبلغ زوجها عن شجار عائلي يوم 24 يوليو.

واقتيدت إلى سجن مقاطعة برانش، حيث تم تصوير الفيديو، الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل محاميها.