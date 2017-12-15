اليابان: الحوار يشجع كوريا الشمالية على تطوير ترسانتها النووية

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سبوتنيك -

حذر وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، من الاعتماد على الحوار فقط لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، معتبرا أن ذلك يشجعها على الاستمرار في تطوير ترسانتها النووية.

وقال كونو في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 15 كانون الأول، إن الحوار يمكن كوريا الشمالية من المماطلة وتطوير ترسانتها النووية"، واصفا ذلك بأنه يمثل تكرارا لأخطاء الماضي.

وتابع: "علينا أن ننفذ العقوبات على كوريا الشمالية، ونضغط عليها، ونحد من أي محاولة من جانبها للحصول على عملات أجنبية، واصفا بيونغ يانغ بأنها تمثل تهديدا لكل الدول الأعضاء وتهدد نظام عدم الانتشار النووي.