ما زال البحث متواصلاً عن "بنت ترامب" في السعودية!

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على الرغم من مرور سبعة أشهر على زيارتها للمملكة العربية السعودية مع والدها، لايزال اسم ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، من الأكثر بحثا على الإنترنت وفقا لإحصائيات محرك البحث غوغل Google.

واحتل اسم "إيفانكا ترامب" المرتبة الثالثة في الإحصائيات المعروفة باللغة الإنجليزية بـ "تريندز"، التي تظهر المصطلحات والأشياء الأكثر استعمالا وتداولا على الإنترنت في شتى مناطق العالم وبلغات مختلفة.

وعند زيارتها للمملكة في أيار الماضي، انتشر هاشتاغ "بنت_ترامب" على تويتر، وأصبح في يوم واحد فقط من ضمن الهاشتاغات الأكثر رواجا في العالم.

وامتدح الكثير من المغردين ما وصفوه بـ "جمال" إيفانكا، بل طلب بعضهم الزواج منها مستخدمين نفس الهاشتاغ، وعلى الرغم من أنها متزوجة، وهو ما أثار غضب سعوديات انتقدن ما وصفهن بـ "الهوس" الذي أصاب بعض الرجال بسبب زيارتها.