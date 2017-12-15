بوتين يحمر خجلا من موقف محرج في لقاء صحفي.. ماذا حصل؟

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موقف محرج، خلال اللقاء السنوي الذي جمعه مع الصحفيين يوم الخميس، حيث قرأ لوحة حملتها إحدى الحاضرات بشكل خاطئ.

وكان الرئيس يتحدث في المؤتمر الصحفي، عندما قطع كلامه وقال أرى فتاة بين الجمهور تحمل لوحة كتب عليها "باي باي بوتن"، مستغربا ذلك خاصة مع إقراره بعدم وجود منافسين أقوياء له في الانتخابات الرئاسية.

لكن الفتاة انبرت لتصحح للرئيس ما هو مكتوب على اللوحة، ورفعتها عاليا وقد كتب عليها بالروسية "بابا بوتن" أو "بوتن الأب".

وعند ذلك انفجر الجمهور بالضحك، وكذلك فعل الرئيس الروسي الذي بدا عليه شيء من الاحمرار في وجهه خجلا من الموقف.

ووجه بوتن اللوم مازحا على نظره، مشيرا بإصبعيه إلى عينيه وسط ضحكة أخرى من جمهور الصحفيين الذين حضروا اللقاء السنوي.