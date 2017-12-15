قتيلان وجرحى في حادثتي طعن في هولندا

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قُتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون في حادثتي طعن بمدينة ماستريخت جنوب هولندا مساء أمس.

وفي السياق اشارت الشرطة الهولندية في بيان لها الى ان حادثتي الطعن وقعتا في نطاق مئات قليلة من الأمتار في حي سكني قرب مسجد بشمال ماستريخت التي تقع على الحدود الهولندية مع ألمانيا وبلجيكا.

واضافت الشرطة ان رجلاً تعرض للطعن حتى الموت، ثم فر الجاني. إلا أنه بعد عشر دقائق، وعلى بعد مئات من الأمتار، قُتلت امرأة طعناً وجرح شخصان، وعُثر على جريح ثالث في وقت لاحق في مسجد قريب.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به وفق التلفزيون الهولندي الرسمي، ويُرجّح تورطه في الحادثين.

كما لم توضح الشرطة أسباب الحادثتين، إلا أنها أكدت أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الحوادث لها علاقة بالإرهاب.