بالفيديو - رغم مرور حافلة المدرسة فوق جسده.. لن تصدّق المعجزة التي حصلت مع هذا الطفل!

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مثير لطفل ينجو من حادثة دهس فيما يبدو أنها غير متعمدة، رغم مرور الحافلة فوق جيد الطفل بالكامل.

ويظهر في الفيديو الطفل يقف في أحد الشوارع ولا ينتبه لرجوع الحافلة خلف ظهره، ولم ينتبه كذلك قائد الحافلة حتى صدم الطفل وطرحه أرضًا ثم مر من فوق جسده، وبعد أن هرع القائد عندما شعر بالواقعة، كان الطفل مازال تحت إطارات الحافلة، ما جعل السائق يتحرك مرة أخرى قليلا ليحرك الإطارات من فوق جسد الطفل المسكين.

لحسن الحظ، وبشكل عجيب، نجا الطفل من الموت بأعجوبة، وساعده أحد المارة على الخروج من أسفل الحافلة، ولم يصب الطفل سوى بإصابات طفيفة.