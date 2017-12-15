ضربة يابانية جديدة لنظام كوريا الشمالية

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قررت اليابان، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، عقب تهديدات متكررة، متمثلة في برامج بيونغيانغ الصاروخية والنووية.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا قوله، في مؤتمر صحفي، إن طوكيو ستجمد أصول 19 مؤسسة كورية شمالية جديدة، في ضربة لنظام بيونغيانغ.

وتصر اليابان على أن الوقت حان لمواصلة أقصى الضغوط على بيونغيانغ.

وتواصل كوريا الشمالية برامجها للأسلحة النووية والصواريخ، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة والإدانة الدولية.

وأجرت بيونغيانغ اختبارا، في 29 نوفمبر، لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، قالت إنه أكثر صواريخها تطورا حتى الآن، كما أنه قادر على الوصول إلى البر الأميركي الرئيسي.