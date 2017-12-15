بوتين: امريكا تستغل الإرهابيين ضد الرئيس بشار الاسد

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أعلن الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أمس، أن الولايات المتحدة تتجاهل معلومات وزارة الدفاع الروسية حول الإرهابيين الذين يتوجهون من سوريا إلى العراق.

وبحسب "سبوتنيك" فقد قال بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "ليس هناك رد فعل (أمريكي)…لماذا؟ لأنهم في الولايات المتحدة يعتقدون أنه يمكن استخدامهم لمحاربة الرئيس السوري بشار الأسد. هذا هو أبسط شئ. لكنه أخطر شئ في الوقت نفسه حتى على من يقومون بذلك".

وأضاف بوتين: "من المهم ألا تكون هناك رغبة وإغراءات لدى الأطراف المشاركة كافة في هذه العملية، لاستخدام مختلف الجماعات الإرهابية وشبه الإرهابية والمتطرفة لتحقيق أهدافها السياسية الراهنة".