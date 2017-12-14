انتحار نائب أميركي بارز بعد هذه التهمة

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أطلق النائب الجمهوري البارز، دان جونسون، الذي يمثل ولاية كنتاكي، الرصاص على نفسه، ليل الأربعاء، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بفتاة قاصر.

وقال دوني تانيل قائد شرطة بوليت، إن جونسون البالغ من العمر 57 عاما، أوقف سيارته في الشارع وترجل منها واتجه إلى جسر ماونت واشنطن، ثم أطلق الرصاص على نفسه أثناء وقوفه فوق الجسر.

وأضاف قائد الشرطة أنه سيتم تشريح جثة السناتور، الخميس، مرجحا بقوة فرضية الانتحار.

والاثنين الماضي، أكد مركز كنتاكى للتحقيقات أن جونسون تحرش جنسيا بماراندا ريتشموند صديقة ابنته، فى يناير 2013، فيما طالبه أعضاء الكونغرس الجمهوريون والديمقراطيون بالتقدم باستقالته.

لكن جونسون نفى صحة الادعاء، مؤكدا أنها "حملة تستهدف للإيقاع بالجمهوريين وتشويه سمعته".

والعام الماضي، أثار جونسون ضجة كبيرة، عندما شبه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته بالقردة.