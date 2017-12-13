"حرائق الأحياء".. ظاهرة تنتشر في الصين

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ذكرت الحكومة الصينية أن حريقا اندلع في أحد الأحياء الواقعة جنوب العاصمة بكين في وقت مبكر الأربعاء مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وذلك بعد أسابيع من حريق مميت آخر في المدينة.

وأوضحت إدارة إطفاء الحرائق في بكين في بيان أن الحريق، الذي اندلع في منزل بقرية، نجم عن دراجة كهربائية.

وأضافت أن 8 أشخاص آخرين أصيبوا في الحريق وجرى نقلهم إلى المستشفى، لكنهم ليسوا في حالة خطرة.

وشنت بلدية بكين الشهر الماضي "عملية خاصة" لمدة 40 يوما استهدفت مدونة قواعد السلامة من الحرائق والمخالفات المتعلقة بسلامة البنايات، بعد اندلاع حريق في شقة في جزء جنوبي آخر من المدينة أسفر عن مقتل 19 شخصا جميعهم تقريبا من المهاجرين.

وأجبر ذلك الحريق آلاف العمال المهاجرين على ترك منازلهم ومؤسساتهم مما جعل بعض الأشخاص يوجهون انتقادات مباشرة غير معتادة للإجراءات، التي اتخذتها حكومة المدينة ووصفوها بأنها تستهدف بشكل جائر المستضعفين.

وتشهد الصين باستمرار حرائق تسفر عن سقوط ضحايا بسبب عدم احترام معايير السلامة.