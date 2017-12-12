البابا فرنسيس: تجنبوا الحوار مع الشيطان

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دعا البابا فرنسيس إلى تجنب "الحوار مع الشيطان"، معتبراً أنه "شخص" ذكي جداً ولديه الكثير من الفرص لجعل الآخرين ينجرون خلفه.

وقال الحبر الأعظم في مقابلة متلفزة سيتم بثها الأربعاء وتم عرض مقاطع منها، أن الشيطان يجسّد "الشرّ وليس ضباب ميلانو!" مضيفاً "أنه ليس شيئاً ينتشر، هو شخص".

وتابع "أريد أن أقول أمراً أنا مقتنع به: مع الشيطان، لا يمكن الحوار. إذا بدأت بالحوار مع الشيطان تضيع، هو أذكى منّا فيهزمك، ويغير عقلك فتضيع. كلا، اذهب!".

وأشار البابا فرنسيس إلى أنه (الشيطان) "يتظاهر دائماً وكأنه صاحب تربية. معنا نحن الكهنة والأساقفة، يظهر صاحب تربية، يدخل على هذه الصورة وبعدها تنتهي الأمور بشكل سيئ إذا لم تستدرك الموضوع في الوقت المناسب".

وسيبث التلفزيون الكاثوليكي "تي في 2000" مساء الأربعاء المقابلة القصيرة مع البابا التي تأتي في سلسلة أسبوعية مقسمة إلى تسعة أقسام.

ويثير البابا اليسوعي كثيراً موضوع الوجود المؤذي لـ"الشيطان" و"إبليس" في العالم وضرورة مكافحة هذا الشرّ الملموس جداً عبر وسائل مختلفة.

وفي قداس إلهي في ذكرى الكاهن الفرنسي جاك هامل الذي قُتل على أيدي جهاديين في كنيسته عام 2016 في فرنسا، اعتبر البابا فرنسيس أن القتل باسم الرب هو فعل "شيطاني". فقد لفظ الكاهن البالغ 85 عاماً كلماته الأخيرة متوجهاً إلى المهاجمين قائلاً "أيها الشيطان، ارحل".

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