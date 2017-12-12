living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا فرنسيس: تجنبوا الحوار مع الشيطان

12
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا البابا فرنسيس إلى تجنب "الحوار مع الشيطان"، معتبراً أنه "شخص" ذكي جداً ولديه الكثير من الفرص لجعل الآخرين ينجرون خلفه.

وقال الحبر الأعظم في مقابلة متلفزة سيتم بثها الأربعاء وتم عرض مقاطع منها، أن الشيطان يجسّد "الشرّ وليس ضباب ميلانو!" مضيفاً "أنه ليس شيئاً ينتشر، هو شخص".

وتابع "أريد أن أقول أمراً أنا مقتنع به: مع الشيطان، لا يمكن الحوار. إذا بدأت بالحوار مع الشيطان تضيع، هو أذكى منّا فيهزمك، ويغير عقلك فتضيع. كلا، اذهب!".

وأشار البابا فرنسيس إلى أنه (الشيطان) "يتظاهر دائماً وكأنه صاحب تربية. معنا نحن الكهنة والأساقفة، يظهر صاحب تربية، يدخل على هذه الصورة وبعدها تنتهي الأمور بشكل سيئ إذا لم تستدرك الموضوع في الوقت المناسب".

وسيبث التلفزيون الكاثوليكي "تي في 2000" مساء الأربعاء المقابلة القصيرة مع البابا التي تأتي في سلسلة أسبوعية مقسمة إلى تسعة أقسام.

ويثير البابا اليسوعي كثيراً موضوع الوجود المؤذي لـ"الشيطان" و"إبليس" في العالم وضرورة مكافحة هذا الشرّ الملموس جداً عبر وسائل مختلفة.

وفي قداس إلهي في ذكرى الكاهن الفرنسي جاك هامل الذي قُتل على أيدي جهاديين في كنيسته عام 2016 في فرنسا، اعتبر البابا فرنسيس أن القتل باسم الرب هو فعل "شيطاني". فقد لفظ الكاهن البالغ 85 عاماً كلماته الأخيرة متوجهاً إلى المهاجمين قائلاً "أيها الشيطان، ارحل".

huffpostarabi

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout