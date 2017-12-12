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بالفيديو - الأسد لبوتين: هذا الضابط لم يجتمع بعائلته منذ سنوات فماذا كان رد الضابط

12
DECEMBER
2017
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بالإضافة إلى التقدير الروسي الخاص الذي ناله العميد سهيل الحسن، كشف الرئيس السوري بشار الأسد خلال حديث بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحسن لم يجتمع بعائلته منذ سنوات.
 
واللافت أن الحسن عقّب على ذلك قائلا: "لن أرى عائلتي ولن أجتمع بها حتى إعلان النصر"، وبادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تمنى أن له التوفيق.
 
إلى ذلك، كشف اللواء حسن محمد محمد، قائد الفرقة 17 بالجيش السوري، والمتمركزة بدير الزور، أنه قضى سبع سنوات في الجبهات وميادين القتال في مناطق مختلفة من سوريا، ولم ير عائلته ومنزله إلا مرة واحدة في عام 2014 ولمدة 48 ساعة فقط .
 
وقال هذا القائد العسكري السوري في حوار بثه تلفزيون الخبر: "كان هناك يومياً اشتباكات مع العدو الداعشي، ضميري منعني من ترك العناصر والضباط في خنادق القتال دون أن أكون معهم ولجانبهم، لذلك رفضت أن آخذ إجازة واحدة خلال السبع سنوات الماضية من عمر الحرب".
 
وعلل اللواء السوري موقفه بهذا الشأن بالقول: "لم أستطع أبداً أن أدعهم يقاتلون العدو وأذهب لبيتي، صدقاً أخجل من نفسي إذا سألني أحدهم سواء صديق أو قريب ماذا تفعل هنا وأجيبه: إجازة. لو بقيت الدهر وأنا بالخدمة العسكرية لن أغادر وأترك عناصري تقاتل وأنا بعيد عنهم".
 
روسيا اليوم
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