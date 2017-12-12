روسيا.. ضبط إرهابيين خططوا لهجمات باحتفالات العام الجديد

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فككت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في منطقة موسكو أمس الاثنين، خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال الكسندر بورتنيكوف مدير الهيئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة للجنة اليوم الثلاثاء:

نفذت هيئة الأمن الفدرالية أمس في منطقة موسكو عملية خاصة، وفككت خلية تتكون من منحدرين من آسيا الوسطى، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك باستخدام الانتحاريين، في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأضاف أن رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري في مارس عام 2018، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في ديسمبر الحالي.

المصدر: نوفوستي