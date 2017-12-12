لماذا ينهي بوتين مهمة قواته في سوريا؟

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا ليعلن إنجاز القوات الروسية مهمتها في سوريا ويأمر بإعادتها إلى الوطن.

وعن مهمة القوات الروسية التي كانت تساعد القوات السورية على محاربة الإرهاب، قال بوتين إن الجيش السوري تمكن بمساعدة القوات المسلحة الروسية من دحر تنظيم الإرهاب الدولي الأقدر على القتال.

ولماذا قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين) إعادة قوات روسية من سوريا إلى الوطن في هذا الوقت… حملت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" هذا السؤال إلى الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف.

وجاء رد الخبير على النحو التالي: "القرار صدر في الوقت المناسب، ذلك أن الجيش السوري قادر على حفظ أمن البلاد، وتم دحر قوات تنظيم "داعش". ولم يعد لـ"داعش" وجود كتنظيم موحد متكامل. ويستمر القتال ضد قطعاته المتفرقة المخبأة في الجبال. لكن الأمر لا يتطلب مشاركة مكثفة للعسكريين الروس لتصفيتها".

ولم يأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا بشكل كامل. ويقول الخبير إن الأمر يتطلب بقاء وحدات من القوات الروسية في سوريا لتأمين مركز الإمدادات وأعمال الصيانة التابع للأسطول الروسي في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، وكذلك تأمين المساعدات الإنسانية التي تستمر روسيا بتقديمها إلى السوريين.