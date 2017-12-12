living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا ينهي بوتين مهمة قواته في سوريا؟

12
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا ليعلن إنجاز القوات الروسية مهمتها في سوريا ويأمر بإعادتها إلى الوطن.
 
وعن مهمة القوات الروسية التي كانت تساعد القوات السورية على محاربة الإرهاب، قال بوتين إن الجيش السوري تمكن بمساعدة القوات المسلحة الروسية من دحر تنظيم الإرهاب الدولي الأقدر على القتال.
 
ولماذا قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين) إعادة قوات روسية من سوريا إلى الوطن في هذا الوقت… حملت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" هذا السؤال إلى الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف.
 
وجاء رد الخبير على النحو التالي: "القرار صدر في الوقت المناسب، ذلك أن الجيش السوري قادر على حفظ أمن البلاد، وتم دحر قوات تنظيم "داعش". ولم يعد لـ"داعش" وجود كتنظيم موحد متكامل. ويستمر القتال ضد قطعاته المتفرقة المخبأة في الجبال. لكن الأمر لا يتطلب مشاركة مكثفة للعسكريين الروس لتصفيتها".
 
ولم يأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا بشكل كامل. ويقول الخبير إن الأمر يتطلب بقاء وحدات من القوات الروسية في سوريا لتأمين مركز الإمدادات وأعمال الصيانة التابع للأسطول الروسي في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، وكذلك تأمين المساعدات الإنسانية التي تستمر روسيا بتقديمها إلى السوريين.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout