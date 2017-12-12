تخلى عن طائرته الرئاسية.. كيف وصل بوتين إلى سوريا؟

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح أمس الإثنين، إلى سوريا في زيارة مفاجئة، وكان في استقباله في القاعدة الجوية حميميم الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وفي العادة لا يعلن عن زيارات رؤساء الدول والمسؤولين الرفيعي المستوى إلى المناطق الساخنة أبدا لأسباب أمنية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا أحد علم عن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية إلى موسكو إلا بعد وصوله. واستخدمت لهذا الغرض طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية "تو- 254" لتجنب الشكوك بدلاً من طائرته الرئاسية "إيل-96".

وقد تم تجهيز "تو-214" لهذا الغرض بوحدات اتصال خاصة "س ب و س-214".

(sputnik)