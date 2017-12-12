حاول تهريب طفل إلى إسبانيا.. بطريقة غير متوقعة

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عثرت الشرطة الإسبانية على صبي، يبلغ من العمر 12 عاما، مختبئا داخل صندوق القفازات في سيارة من نوع "بي إم دبليو" قادمة من المغرب.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إنه جرى العثور على الطفل عند نقطة تفتيش على الحدود الإسبانية المغربية.

وألقي القبض على الشخص (المغربي المتقاعد) الذي كان يقود السيارة بتهمة محاولة تهريب الشباب.

واكتشف حرس الحدود الصبي، الذي يعتقد أنه من غينيا، بعد استخدام آلة خاصة مصممة لفحص المركبات (جهاز استشعار نبضات القلب).

وعندما تم الإفراج عن الطفل من مكانه، قال إنه مضطرب ويعاني من صعوبات في التنفس.

وذكر أنه لا يشعر ببعض أطراف جسمه بسبب المساحة الصغيرة التي كان يختبئ فيها داخل سيارة "X5" طوال الرحلة.

وتابع "أنه اتفق مع الرجل المغربي على دخول إسبانيا".