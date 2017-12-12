إعترافات وأهداف منفذ هجوم نيويورك البنغالي

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كشفت وسائل إعلام أميركية عديدة أن المهاجر البنغلادشي الذي فجّر عبوة ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح الاثنين قال للمحققين، إنه أراد شن هجوم باسم تنظيم داعش.



ومع أن الشرطة لم تؤكد في الحال هذه المعلومة، إلا أن حاكم ولاية نيويورك ماريو كومو قال، إن المشتبه به الذي اعتقل بعد أن أصيب بجروح في الانفجار “تأثر” على ما يبدو بالجماعات الإرهابية.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى عن مصادر في الشرطة أن المشتبه به قال للمحققين إنه نفذ هجومه استجابة لنداءات تنظيم داعش بهذا الشأن. وأضاف أنه اختار نفق المترو الذي يربط بين ميدان تايمز سكوير الشهير ومحطة سلطة الموانئ بسبب وجود شاشات تلفزيون عديدة فيها وملصقات ميلادية تذكّر بالهجمات التي نفذت باسم التنظيم الإرهابي واستهدفت أسواقا ميلادية في ألمانيا، بحسب المصادر نفسها.



وأوضحت نيويورك تايمز نقلا عن مصادرها أن المشتبه به أراد أيضا الانتقام من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا وسواها من البلدان.



وقالت الشرطة إن منفذ التفجير هو مهاجر بنغلادشي يدعى عقائد الله (27 عاما) ويقيم في حي بروكلين وكان يحمل “عبوة ناسفة بدائية الصنع” يبدو أنها انفجرت قبل الأوان.



ووقع الانفجار في الساعة 07,20 (12,20 ت غ) في ساعة الذروة في نفق مترو يربط محوري نقل مهمين هما تايمز سكوير ومحطة النقل البري في سلطة الموانئ “بورت اوثوريتي” غير بعيد من الشارع رقم 42 والجادة الثامنة في المدينة.



وأعلنت الشرطة أن المشتبه به اعتقل وأودع المستشفى بسبب إصابته “بجروح وحروق في جسده” إثر انفجار العبوة الناسفة التي كانت ملتصقة بجسده.



وأصيب ثلاثة أشخاص كانوا في موقع التفجير بجروح طفيفة، بحسب السلطات.



وبحسب البيت الأبيض فإن المهاجر البنغلادشي وصل إلى الولايات المتحدة في 2011 بعدما حصل على تأشيرة دخول للمّ الشمل.