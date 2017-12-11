البيت الأبيض: لا ننوي سحب قواتنا من سوريا

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أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تنوي سحب قواتها من سوريا، رغم اتخاذ موسكو قرارا حول سحب قواتها من هناك، مؤكدا ضرورة مواصلة مكافحة الإرهابيين في العراق وسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين: "الولايات المتحدة ستواصل التقدم.. وتأمين كل ما بوسعها للانتصار على "داعش" في كل الجبهات وبالطبع لحماية أرواح الأمريكيين".

وأكدت ساندرز أن القوات الأمريكية ستواصل عملها ما لم يستأصل "داعش" وستعمل على تأمين منع عودة إرهابيين إلى سوريا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك باهون، قد أعلن في وقت سابق الاثنين، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء سحب القوات الروسية من سوريا لن يؤثر على أعمال وأولويات الولايات المتحدة في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت نهاية الشهر الماضي رسميا أن عدد قواتها في سوريا بلغ 1720 عسكريا.

من جهة أخرى كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.