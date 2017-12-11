فنانة وُجدت جثة في فندق بالدوحة.. هل إنتحرت؟

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رغم أنهم عثروا عليها ميتة بغرفتها في 25 أيلول الماضي أي بعد 6 أيام من وصولها إلى الدوحة، إلا أن خبر العثور على فنانة بريطانية متوفاة في أحد فنادق الدوحة لم ينتشر إلا يوم الجمعة الفائت.

وفي التفاصيل، كانت دانييلا المعروفة باسم Devi Ka الفني قد وقّعت عقد عمل للغناء مدته 6 أشهر مع إدارة أحد الفنادق في الدوحة لإنقاذ أوضاعها البائسة فهي أم عزباء لابن وحيد وتعاني من مرض الصرع ومصابة بورم حميد في الدماغ، وخفّضت مصلحة الرعاية الاجتماعية ما كانت تعينها به.

وأشارت وسائل إعلامية أنه لم يتم التعرف حتى الآن إلى الطريقة التي أنهت بها حياتها، ويُرجّح أن يكون موتها انتحاراً.

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